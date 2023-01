Juventus, altra penalizzazione in arrivo? Trema la società per il ‘caso’ stipendi – Sky

La Juventus dopo la penalizzazione di -15 punti dalla classifica di Serie A, torna a tremare per quanto riguarda il ‘caso’ stipendi. La Procura della FIGC, difatti, ha chiesto una proroga di 40 giorni per le indagini. Di seguito la notizia riportata da Sky Sport.

CASO STIPENDI – La Procura FIGC chiede una proroga di 40 giorni per le indagini relative all’inchiesta sulla cosiddetta manovra stipendi e compensi agenti della Juventus. La richiesta è stata firmata dal procuratore Giuseppe Chiné ed è indirizzata alla Procura Generale dello Sport. Nuova penalizzazione in arrivo per il club bianconero? Ulteriori novità potrebbero arrivare già dalle prossime ore.