Darmian, ritorno dal 1′ con l’Inter. Un lusso per Inzaghi contro l’Atalanta

Darmian domani, a meno di clamorose sorprese, tornerà nuovamente titolare. Inzaghi ritrova la sua ‘riserva’ di lusso sulla fascia destra. Manca dal 1′ dallo scorso 27 novembre

RITORNO − Impegno esterno per l’Inter domani sul campo dell’Atalanta. In vista della trasferta al Gewiss Stadium, Simone Inzaghi cambierà qualcosa rispetto alla vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Dal 1′, dovrebbe rivedersi Matteo Darmian. Il laterale di Legnano è ritornato perfettamente a disposizione nell’ultima gara del 2021 contro il suo ex Torino anche se la prima presenza in assoluto dopo l’infortunio di Venezia, è stata domenica scorsa con la Lazio. Domani, a distanza di quasi due mesi, Darmian ritroverà la maglia da titolare. Ritrovare a pieno regime il laterale, è per Inzaghi una notizia importantissima.

RICAMBIO − Dal secondo tempo di Venezia (27 novembre) in avanti, la fascia destra ha visto soltanto un padrone: Denzel Dumfries. L’infortunio, a suo malgrado di Darmian, ha permesso all’ex capitano del PSV Eindhoven di entrare definitivamente nel mondo Inter grazie ad una serie di prestazioni eccellenti. Domani, quindi, dopo quasi due mensilità Dumfries ritroverà la panchina per dare spazio al laterale italiano. Recupero, come ribadito, fondamentale per Inzaghi. Darmian fa parte di quella schiera di giocatori operai e professionali di cui l’Inter fortunatamente ne è provvista in buone quantità (D’Ambrosio, Ranocchia, Dimarco). Quello di Inzaghi è un vero e proprio lusso poiché in una partita così importante come quella con l’Atalanta, anche se il titolare non è al meglio fisicamente, la sua ‘riserva’ è senza dubbio una certezza.