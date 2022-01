Atalanta-Inter, c’è stanchezza a centrocampo: Brozovic e Barella monitorati

Atalanta-Inter, manca sempre meno. Domani sera i nerazzurri scenderanno in campo al Gewiss Stadium a caccia del nono successo di fila in Serie A. In vista della formazione, Inzaghi analizza il centrocampo

ULTIME − Atalanta-Inter è il big match della ventiduesima giornata di Serie A. I nerazzurri sono a caccia del nono sigillo consecutivo in campionato anche se devono fare i conti con qualche giocatore a corto di fiato. Come riporta Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, a centrocampo due su tutti mostrano segni di stanchezza: Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. I due saranno monitorati anche domani anche se la sensazione è che il tecnico non farà a meno di loro. In avanti, poi Sanchez non si tocca con ballottaggio Dzeko-Lautaro Martinez per una maglia dal 1′. Mentre a destra, Darmian favorito su Dumfries.