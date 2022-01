Cuadrado: «Con Inter grande partita, peccato per non aver vinto la coppa»

Juan Cuadrado, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Juventus-Udinese, è ritornato sulla gara di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Il colombiano ha rimarcato l’ottimo atteggiamento della squadra

GRANDE PARTITA − Cuadrado elogia l’atteggiamento di mercoledì contro l’Inter: «Abbiamo fatto una grande partita contro una grande squadra, come l’Inter. Dobbiamo rimettere in campo quanto mostrato in Supercoppa Italiana, che purtroppo non siamo riusciti a conquistare. Credo nei miei compagni, sono grandi giocatori appena ritornerà la striscia positiva, arriveranno anche i gol».