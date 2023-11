Darmian usato di valore: in Inter-Frosinone fa dimenticare Pavard

Matteo Darmian è uno dei migliori in campo in Inter-Frosinone (2-0). Il 36 nerazzurro sostituisce alla grande Benjamin Pavard, fermo ai box dopo l’infortunio contro l’Atalanta.

SENZA PENSIERI – L’infortunio di Benjamin Pavard sembra quasi passare in secondo piano in casa Inter. Perché in fondo Simone Inzaghi ha delle alternative di livello al francese ex Bayern Monaco. E sebbene molti si aspettassero ancora Yann Bisseck titolare in Inter-Frosinone, il tecnico sceglie di affidarsi all’esperienza di Matteo Darmian. E il numero 36 si fa trovare, come sempre, pronto. Arrivando al fischio finale del 2-0 contro i ciociari come uno dei migliori in campo. Con una prestazione da manuale contro l’imprevedibile attacco di Eusebio Di Francesco.

PROVA DI SPESSORE – Come di consueto, Darmian non è un difensore che va per il sottile. Né uno di quelli che ama strafare. Il classe 1989 approccia Inter-Frosinone con grande concentrazione, vanificando l’esuberanza di Matias Soulé e compagni. Vincendo quasi tutti i contrasti (6 su 8 secondo Sofascore) e realizzando 4 salvataggi e 3 intercetti. Inoltre, partendo dal centro-destra della difesa dell’Inter, Darmian risulta il nerazzurro più coinvolto in fase di costruzione. Scorrendo il report ufficiale della Lega Serie A, si legge 80 alla voce “palloni toccati” dal numero 36. Semplicemente il dato più alto tra i nerazzurri che scendono in campo. Completa inoltre 49 passaggi su 58 per una precisione dell’84%. Una prova che testimonia come Pavard possa dedicarsi con grande tranquillità al recupero dall’infortunio: con Darmian, l’Inter può permettersi il lusso di non sentirne la mancanza.