Inter-Frosinone 2-0, pagelle: Dimarco fa il gol dell’anno, 10! Uno male

L’Inter vince anche contro il Frosinone, finisce 2-0 al Giuseppe Meazza in San Siro. Federico Dimarco fa il gol dell’anno, da 10! Denzel Dumfries molto stanco, partita da 5.5. Le pagelle della dodicesima giornata di campionato.

YANN SOMMER 6 – Soffia sul palo di Cheddira, si stira sul tiro di Marchizza e respinge esternamente. Sul primo palo non si fa beffare da Ibrahimovic.

Inter-Frosinone, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 7 – Gli interventi in chiusura del primo tempo su Soulé e Mazzitelli sono da godimento allo stato puro. Mette le radici sul campo e non fa passare gli avversari.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – La battaglia con Cuni è dura, ma la vince. Salva un gol già fatto in area di rigore a Soulé a fine primo tempo.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Sicuro e anche capace di spingere nei momenti giusti. Partita di ordinaria amministrazione.

– dal 60′ STEFAN DE VRIJ 6 – Sembra ormai un braccetto nato, sale anche in fase offensiva in sovrapposizione su Lautaro Martinez.

Inter-Frosinone, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5.5 – Stanco, si vede che ha bisogno di riposo e non spinge mai. Si mangia un gol già fatto a tu per tu con il portiere di testa, va anche in difficoltà con Oyono.

NICOLÒ BARELLA 6 – Sbaglia un gol a porta vuota su assist di Dimarco, poi al 90′ tira piano tra le braccia di Turati. Ha l’occasione di segnare, non riesce proprio. Sfortunato, ma determinato e sempre al servizio dei compagni. Corre e non poco, la via per riprendersi è quella giusta.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Troppo spesso al centro del campo manca il filtro, Soulé è troppo libero di spaziare e andare in profondità a campo aperto. Il turco manca in fase di interdizione, dal dischetto però NON SBAGLIA MAI. Timbra ancora il cartellino in campionato.

– dall’80’ STEFANO SENSI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Imbecca Dimarco dietro i difensori, guida i contropiedi al meglio e con la sua grande qualità.

– dal 68′ DAVIDE FRATTESI 6 – Non deve accendere il motorino, si adegua ai bassi ritmi della partita dopo il 2-0.

FEDERICO DIMARCO 10 – Nel primo tempo sbaglia ogni cross, ma fa il gol dell’anno. 56 metri di distanza dalla porta, l’esterno tira come fosse il miglior rugbista che conclude nella porta a H. Immenso, splendido, unico, semplicemente il ragazzo della Nord.

– dall’80’ CARLOS AUGUSTO S.V.

Inter-Frosinone, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 7 – Fa a sportellate con Okoli, vince in una situazione a inizio secondo tempo, danza in area di rigore e guadagna il fallo dagli undici metri. Che bello veder giocare questo fenomeno a San Siro!

– dal 68′ MARKO ARNAUTOVIC 6 – Prova a mandare Frattesi in porta con un tacco, cerca le classiche giocate di fino.

LAUTARO MARTINEZ 6 – Il suo tiro al volo è di una bellezza rara, Turati gli nega la gioia di un altro gol in campionato, nel finale ne sbaglia uno grave senza passarla ad Arnautovic. Una domenica di pausa la si passa al miglior marcatore della Serie A.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Mette in campo l’undici migliore possibile in campo, non tradisce le aspettative e supera il test Frosinone. La vittoria non arriva in scioltezza, il Frosinone gioca molto bene e si affaccia più volte dalle parti di Sommer. Dimarco sblocca la partita con una magia, la chiude Calhanoglu al 48′ e Inzaghi può dare spazio a chi ha giocato meno come Arnautovic o Sensi. Arriva primo alla sosta, la prossima è la partita dell’anno. Quella con la Juventus può valere l’intera prima parte di stagione.

Le pagelle degli avversari: il Frosinone di Di Francesco

FROSINONE – Turati 7; Monterisi 6, Okoli 5, Marchizza 6; Lirola 6 (Ibrahimovic 6), Mazzitelli 6.5 (Brescianini 5.5), Barrenechea 6.5 (Caso S.V.), Oyono 6.5; Soulé 6.5, Reinier 6 (Kaio Jorge S.V.), Cuni 5.5 (Cheddira 6) All. Di Francesco 6