Dimarco lascia tutti a bocca aperta: un gol alla Stankovic! – TS

Dimarco stupisce tutti in Inter-Frosinone. La sua prodezza è una gioia per gli amanti del calcio. TuttoSport l’accosta a quella di un ex nerazzurro: Stankovic.

PARAGONI – Il gol di Federico Dimarco sul finire del primo tempo in Inter-Frosinone ha lasciato chiunque a bocca aperta. Compagni di squadra, tifosi nerazzurri allo stadio e anche a casa, probabilmente persino gli avversari. Tutti hanno apprezzato la prodezza da centrocampo messa in rete dal centrocampista. Poco importa se, forse, quello doveva essere un cross e non un tiro in porta: quel che vale è l’aver potuto esultare, anche con gli occhi, considerando la bellezza della conclusione. Conclusione che, tra l’altro, ne ricorda una di Dejan Stankovic che risale al 2011, secondo TuttoSport. L’ex nerazzurro, effettivamente, era uno dei più precisi e letali, in quanto a realizzazioni dalla distanza, proprio come Dimarco. La rete in questione è quella messa a segno in Champions League contro lo Schalke 04. La dinamica era molto simile a quella del gol di ieri sera visto a San Siro, ma con una differenza, anzi due: Stankovic era in una posizione un po’ più centrale. E, soprattutto, alla fine l’Inter quella gara la perse.

Fonte: TuttoSport – Alessia Scurati