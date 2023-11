Sommer upgrade rispetto ad Onana? Il dato sui clean sheet

Yann Sommer eguaglia André Onana già alla dodicesima giornata di Serie A. Lo svizzero non fa rimpiangere l’attuale portiere del Manchester United, il paragone non è più azzardato.

ALTO LIVELLO – Yann Sommer tira fuori un’altra grandissima prestazione contro il Frosinone. Al portiere dell’Inter gli si chiede solamente di essere attento e vigile nei pochi tiri che arrivano dalle sue parti. Nei momenti decisivi lo svizzero non tradisce mai, nemmeno a San Siro su Riccardo Marchizza e Arjion Ibrahimovic sul primo palo. Arrivato a sei milioni di euro pagabili in due anni dal Bayern Monaco il colpo si sta rivelando perfetto, anche per sostituire il più amato André Onana.

Sommer, inizio da grande portiere!

PARAGONE – Onana è stato venduto alla cifra record di 52 milioni di euro al Manchester United. La perdita non sembra aver recato danni però alla squadra di Simone Inzaghi. Il merito è della dirigenza, ma anche di chi lo ha sostituito, ossia Yann Sommer. Lo svizzero alla dodicesima giornata ha raggiunto quota 8 clean sheet in campionato, Onana li aveva alla giornata numero 38. Con ventisei partite in meno l’ex Bayern Monaco ha già fatto come il camerunense. Parate di fondamentale importanza come quella su Bryan Cristante contro la Roma o come quella su Gianluca Scamacca con l’Atalanta sul momentaneo risultato di 2-1.