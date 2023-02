Darmian certezza Inter: anche col Milan titolare, di nuovo da esterno destro

Darmian anche nella sfida col Milan si è confermato la certezza di questo 2023. Inzaghi ha puntato su di lui come esterno anche in un contesto tattico diverso da quello abituale.

TITOLARE FISSO – Anche in Inter-Milan Inzaghi ha puntato forte su Matteo Darmian. Un’abitudine in questo 2023, con un cambio di ruolo rispetto alle ultime uscite. Contro i rossoneri infatti il numero 36 è tornato a fare l’esterno a destra, visto il rientro nei ranghi di Skriniar. In un contesto tattico però molto diverso da quello in cui di solito il tecnico lo sfrutta. Lo stesso, l’ex Manchester United ha risposto presente.

UTILE AL GIOCO – Darmian fin dallo scorso anno è stato l’uomo di fiducia di Inzaghi sulla fascia destra quando c’era da impostare una partita difensiva. La sua presenza è sempre stata una chiave delle coperture. Senza andare troppo indietro, si è visto col Napoli e con lo stesso Milan in Supercoppa. In questo derby invece l’Inter ha stabilmente campeggiato nella metà campo avversaria. E Darmian si è adeguato. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Come si vede, la maggior parte sopra la metà campo. In totale sono 58, con 55 passaggi realizzati all’88%. Dimostrando una grande capacità di farsi trovare libero e sviluppare la manovra. L’ex Milan infatti è risultato primo per disponibilità al passaggio e per rischio di passaggio, secondo per indice di verticalità. Oltre a questo ha finito come terzo per km percorsi con 10,725. Una prova di solidità, pur in un contesto tattico che non sembrava il suo ideale.