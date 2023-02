In Inter-Milan Inzaghi cambia atteggiamento: baricentro alto e possesso

Inter-Milan ha visto i nerazzurri giocare con baricentro alto, cercando il possesso palla. Un cambiamento netto scelto da Inzaghi.

CAMBIAMENTO – L’Inter nella sfida di campionato col Milan ha visto un chiarissimo cambio di atteggiamento rispetto agli ultimi incroci. Soprattutto rispetto alla Supercoppa giocata meno di un mese fa, col 35% di possesso e il baricentro tra 52 e 47 metri. Inzaghi in Serie A ha alzato la sua squadra, prendendo in mano il campo e il possesso.

POSSESSO E BARICENTRO ALTO – Queste sono le posizioni medie dell’Inter contro i rossoneri nel primo tempo, prese dal report della Lega Serie A:

E nel secondo tempo:

Una squadra evidentemente proiettata nella metà campo del Milan. Con l’idea di tenere palla e schiacciare gli avversari. Aggiungiamo quindi i dati sul possesso palla sempre dal report della Lega Serie A:

Il 64% di possesso è stato giocato per il 58% nella metà campo del Milan. Una prestazione giocata in avanti, per così dire. Col baricentro tra i 62 e i 55 metri. Una scelta precisa, che ha permesso all’Inter di confinare gli uomini Pioli nella loro porzione di campo.