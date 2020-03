Cristiano Ronaldo via + caos Juventus-Inter. Marotta urla: egemonia finita?

Cristiano Ronaldo-Real Madrid, nostalgia? La notizia di mercato ha destato scalpore nella giornata di oggi. E proprio nelle ore in cui divampa la polemica dopo il rinvio di Juventus-Inter. I tifosi chiedevano una risposta forte, Marotta si è fatto sentire: analizziamo gli eventi degli ultimi giorni

CRISTIANO RONALDO E RINVII: SEGNALI DI EQUILIBRIO – Dopo il rinvio di Juventus-Inter, il calendario per i nerazzurri era diventato quasi drammatico. Maggio da mani nei capelli e l’impossibilità pratica di giocare al meglio ogni partita in ogni competizione. La Curva Nord è insorta, Marotta ha risposto prontamente, tuonando contro la Lega. Niente paura nerazzurri: dopo anni di assenteismo ingiustificato, l’Inter è tornata a fare la voce grossa a ogni livello. Parlano i fatti: l’arrivo di Conte, un mercato ottimo, una gestione mediatica più pronta e tempestiva. Si lavora concretamente e in maniera attiva a ogni livello: con queste basi, si può sognare un mercato importante.

PRIME FRAGILITA’ – Se l’Inter appare in crescita sotto il profilo tecnico e mediatico, la Juventus sembra in reale difficoltà. Il peso bianconero permane nelle decisioni e sul campo, ma l’inossidabile forza (quasi annoiata) degli ultimi anni pare meno solida. La sconfitta di Lione, il gioco di Sarri fa fatica a trapiantarsi in bianconero e per la prima volta critiche alla dirigenza (Paratici su tutti). Il mercato non ha sortito l’effetto sperato. In un periodo non brillante, il rinvio di Juventus-Inter e i rumors su Cristiano Ronaldo hanno rivelato una fragilità che molti non credevano esistesse. Chiariamo: i bianconeri non sono passati da super potenza a agnellino, ma la sfida con l’Inter pare mese dopo mese sempre più concreta e proiettata finalmente nel presente. Juve-Inter è l’ennesimo tassello di un duello che probabilmente andrà avanti per anni. Ma non più impari. L’egemonia bianconera, se non è finita, appare agli sgoccioli.