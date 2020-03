Lukaku: “Inter, Lautaro Martinez tra i migliori mai visti! Brozovic? In guerra”

Lukaku, dopo essersi concentrato sull’ambientamento all’Inter e Esposito, ha parlato di molti altri temi su Instagram. Bellissime dichiarazioni per i suoi compagni di squadra, in particolare Lautaro Martinez e Brozovic. Di seguito le sue risposte ai tifosi

SPOGLIATOIO FORTE – Ecco le parole di Romelu Lukaku su Instagram: «I ragazzi più belli all’Inter? Io, duh. Come hai imparato l’italiano così veloce? Ho visto la Serie A da quando avevo 14 anni. Il tuo migliore amico? J. Lukaku. Chi è il più veloce? Io. Chi sono i tuoi migliori amici all’Inter? Sto bene con tutti. Per questo li chiamo: “I miei fratelli”. Lebron James? Grandissima ispirazione per i giovani uomini neri. Merita tutto quello che sta facendo nel basket e altrove. Hai avuto sempre la 9? Sempre. Brozovic? Se dovessi andare in guerra, sarebbe uno di quelli che vorrei portare con me – dice Lukaku -. Grande personalità e tanta qualità. Come ti trovi all’Inter? Molto bene. Come mai hai un letto così grande? E’ importante dormire bene. Perché non ridi in partita? Sono concentrato. Idoli? Anelka e Drogba. Sogni? Essere certo che mio figlio è felice. Lautaro Martinez? Uno dei migliori talenti mai visti».