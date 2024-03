Carlos Augusto il più lucido di Inter-Genoa: impressiona un dato

Carlos Augusto sostituisce lo squalificato Alessandro Bastoni in Inter-Genoa (2-1). E al fischio finale figura tra i migliori in campo del match.

RISORSA PREZIOSA – Carlos Augusto si conferma il vero jolly di questa Inter, anche contro il Genoa. Tanto all’inizio, quando è chiamato a sostituire Alessandro Bastoni (fuori per squalifica) da terzino sinistro accanto a Stefan de Vrij. Quanto a gara in corso, quando Simone Inzaghi lo fa alzare a esterno di centrocampo per aiutare la squadra a tenere un baricentro più alto. E lui risponde sempre presente, con un’applicazione maniacale quasi commovente. Tanto che, al fischio finale di Inter-Genoa, presenta un resoconto statistico fuori dal normale.

SEMPRE SUL PEZZO – Analizzando il report ufficiale della Lega Serie A, Carlos Augusto emerge subito come il giocatore con più palloni giocati di Inter-Genoa. Per la precisione, 113 tocchi in tutta la partita. Un dato impressionante che dimostra quanto i compagni si fidino di lui. Che è anche il secondo nerazzurro più attivo in fase di costruzione. Infatti completa 76 passaggi, sbagliandone appena 9, per una precisione dell’89%. Sarebbero i dati migliori di Inter-Genoa, ma per fortuna c’è anche Kristjan Asllani. Chiudiamo con un altro dato, più scontato: Carlos Augusto è il quarto nerazzurro per km percorsi, 11,251 in totale. Numeri che confermano ancora una volta la straordinaria applicazione del brasiliano, il vero dodicesimo uomo a disposizione di Inzaghi.