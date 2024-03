Inzaghi guida la sua Inter, ampio vantaggio sulla Juventus: non fermarsi!

Simone Inzaghi e l’Inter viaggiano connessi verso il ventesimo scudetto. La seconda stella si vede, ma restano comunque tante insidie da qui a maggio. L’Inter però, può sognare in grande già ad aprile.

VANTAGGIO – L’Inter, nonostante una partita complicata e sempre a rischio, ha inanellato la dodicesima vittoria consecutiva. Due mesi perfetti in questo 2024 con i nerazzurri che non hanno mai sbagliato un colpo. Dal Genoa al Genoa. Furono proprio i rossoblù, nell’ultima gara del 2023, a fermare i nerazzurri in casa e riaccendere la corsa scudetto con il rientro della Juventus in scia. Questa vittoria con il Genoa invece, nonostante i mille impegni infrasettimanali, ha ingigantito il distacco sulla stessa Juventus che ormai sembra sia fuori dai giochi. L’Inter di Simone Inzaghi si è portata adesso a un solido +15 dal secondo posto e punta a vincere lo scudetto già a fine aprile cercando di concentrare poi le forze eventualmente in Champions League in caso si giocasse ancora.

LAVORO – Nonostante il vantaggio largo, ad Appiano Gentile sanno benissimo che l’attenzione deve restare alta e non si possono fare errori o andare in villeggiatura. I nerazzurri dovranno continuare così anche nelle prossime uscite e magari allargare ancora di più il vantaggio che in un solo mese si è venuto a creare con i rivali di sempre. A fine settimana ci sarà il Bologna, una sorpresa in questo campionato e quindi con qualche asso nella manica che potrebbe beffare i nerazzurri. A seguire poi, la trasferta a Madrid contro l’Atletico in Champions League. Una partita che potrebbe dare un’altra lettura perfetta della stagione dei nerazzurri. Una Red Bull, come ha detto Simone Inzaghi, arrivata a questo punto grazie solo ed esclusivamente al lavoro.