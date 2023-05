Brozovic-Calhanoglu, che riscoperta! Altro sound: l’Inter diverte

L’Inter riscopre il doppio play Brozovic-Calhanoglu. I nerazzurri adesso vincono, convincono e fanno divertire. Tutta un’altra musica

LA RISCOPERTA − È già vigilia di campionato. All’alba del terzo scudetto del Napoli, vinto ieri pareggiando a Udine, la testa è già subito nuovamente alla trentaquattresima giornata. Decisa ormai da tempo la corsa per il titolo, rimane quella appassionante per la Champions League. Domani Inter in campo all’Olimpico contro la Roma in un vero e proprio scontro diretto per entrare nei primi quattro posti. Ad oggi, i nerazzurri sono quarti da soli grazie al tris consecutivo di vittorie contro Empoli, Lazio e Verona. Dodici gol fatti e solo uno subito. L’Inter ha cambiato marcia e vola verso importanti traguardi. L’ha cambiata anche grazie a qualche nuova riscoperta tattica di Simone Inzaghi: tra queste la soluzione del doppio play Brozovic-Calhanoglu. Sia ad Empoli che a Verona, nonché nella ripresa con la Lazio, i due sono stati un fattore. Non solo, l’Inter vince ma soprattutto convince grazie ad un gioco fluido, veloce e di ottima fattura.

Inter, altra musica

ALTRO SOUND − Quest’anno è una novità. A causa dei vari problemi fisici di Brozovic, Inzaghi non hai quasi mai potuto utilizzare l’arma del doppio regista come, invece, accaduto in gran bellezza la scorsa stagione. Il primo anno di Inzaghi all’Inter ha, infatti, registrato picchi di grande calcio proprio grazie alla compresenza del croato insieme al turco, più ovviamente il tutto-campista Nicolò Barella. Soprattutto durante la prima parte, i nerazzurri avevano espresso un calcio straordinario, da molti considerato al livello delle big d’Europa. Poi la frenata? Brozovic si fa male e l’Inter incasella sei punti in altrettante partite. Quest’anno, il trend è stato più o meno simile. Inzaghi ha rimediato ai problemi fisici del croato con la qualità di Calhanoglu. Il risultato? Prestazioni ottime, ma anche altalenanti. Con Brozovic in condizione la musica è cambiata. Passando da un sound potenzialmente importante ad una hit da tormentone estiva. Cioè l’Inter diverte e fa ballare. Non è un caso, abbia ritrovato verve, fiducia e consapevolezza proprio con la riscoperta del doppio play in mezzo al campo.