Brazao ritorna tra i convocati dell’Inter per il ritiro. Cosa fare con il portiere?

Nelle ultime ore l’Inter ha ufficializzato i convocati per il ritiro di Malta. Tra i calciatori presenti, ci sarà incredibilmente anche Gabriel Brazao, il portiere classe 2000 fermo da diverso tempo per un grave infortunio.

RITORNO – Sono stati ufficializzati i convocati dell’Inter per il training camp di Malta (vedi articolo). Simone Inzaghi ha deciso di convocare 27 calciatori, tra cui anche Gabriel Brazao, il portiere classe 2000 di proprietà nerazzurra dal giugno del 2019. Lo scorso maggio il calciatore ha subito una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro mentre era in prestito in Brasile al Cruzeiro. In questa stagione il portiere ha concluso la riabilitazione ed è pronto perciò per tornare a giocare. Il suo futuro è ancora in forte dubbio, probabile che si opti per il prestito ma niente è deciso. Intanto in questa esperienza di Malta Gabriel Brazao avrà la possibilità di allenarsi con i grandi, nonostante comunque rimanga difficile un suo impiego nelle amichevoli. Handanovic sarà il titolare, alle sue spalle Cordaz.