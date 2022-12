Gosens, amichevoli per ritrovare minuti: pronto a insidiare Dimarco

Le amichevoli in programma per l’Inter nelle prossime settimane sono una grande occasione anche per i giocatori che fin qui hanno avuto meno spazio. Tra questi Robin Gosens, che ha la possibilità di recuperare ulteriormente condizione e – perché no – insidiare il posto occupato a sinistra da Federico Dimarco.

BENZINA NELLE GAMBE – Robin Gosens è a caccia di più minuti in campo. Nella prima parte di stagione l’esterno tedesco – anche a causa della sua condizione fisica – non ha trovato molto spazio. Ecco perché le amichevoli in programma per l’Inter nelle prossime settimane gli daranno la possibilità di mettere ulteriori minuti nelle gambe. Federico Dimarco è al momento il padrone della fascia sinistra e vedere in discussione il suo posto da titolare sembra utopia. Ma è anche vero che nella seconda parte di stagione gli impegni saranno tanti e ravvicinati. Ecco allora che servirà anche il miglior Gosens, già a partire da queste amichevoli.