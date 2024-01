Bisseck aiuta la squadra in pochi minuti: solidità con la Fiorentina

Fiorentina-Inter ha visto anche il contributo di Bisseck. Il tedesco negli ultimi minuti è entrato al posto di Pavard, e ha dato fisico e solidità alla difesa proprio quando serviva.

PREZIOSO DA SUBENTRATO – Bisseck è entrato in una nuova fase della sua stagione. Dopo le partite da titolare, disputate con qualità e in un netto crescendo di prestazioni, ora complice il ritorno di Pavard (e che ritorno) è diventato un’alternativa a partita in corso. E il tedesco sta dimostrando quanto possa essere utile anche da subentrato. In pochi o pochissimi minuti.

PRIMA PROVA COL NAPOLI – La prima dimostrazione è arrivata col Napoli in Supercoppa. Bisseck ha sostituito Lautaro dopo la sua rete, già nel recupero, e giocando solo un minuto ha aiutato a controllare la gara. Con ben sette palloni toccati, gestiti con la calma e la personalità di un elemento esperto e non dell’ultimo arrivato. Con la Fiorentina, in un contesto quasi opposto, è arrivata la seconda dimostrazione.

SECONDA PROVA CON LA FIORENTINA – Bisseck coi viola è entrato in campo al minuto ottantatré, prendendo il posto di Pavard che era appena stato ammonito. I suoi dodici minuti giocati sono stati di fuoco. La Fiorentina infatti stava vivendo il suo momento di massimo sforzo per trovare il gol del pari, infuriata per la beffa del rigore sbagliato. L’Inter così si trovava arroccata nella sua area, impegnata a respingere i palloni che piovevano da ogni parte. Nulla da gestire o da controllare, serviva attenzione, fisico e lotta. E il tedesco ha messo in campo esattamente questo. Subito calato nella parte, non ha tremato e anzi è diventato protagonista della fase difensiva. Per lui tre contrasti aerei, tutti vinti, tre spazzate e un recupero. Un’altra dimostrazione di crescita.