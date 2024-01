Inter, riposo meritato e Inzaghi impegnato: presente a un evento!

L’Inter trionfa contro la Fiorentina e Inzaghi concede meritato riposo. Non vale per il tecnico stesso, però, impegnato quest’oggi in un evento importante.

RIPOSO – Dopo aver conquistato un altro importantissimo successo anche in campionato l’Inter riposa per due giorni. Al termine della sfida contro la Fiorentina, è stato proprio l’allenatore Simone Inzaghi, nel corso delle interviste, a comunicare la decisione. Si tratta di un riconoscimento agli uomini nerazzurri, che hanno sicuramente bisogno di recuperare le energie dopo numerose fatiche accumulate per i tanti impegni, ma anche di una scelta legata all’indisponibilità dello stesso mister. Inzaghi, infatti, quest’oggi non potrà essere a disposizione del gruppo Inter perché impegnato su un altro fronte.

EVENTO – Simone Inzaghi questa mattina è ospite a Coverciano, all’evento “Panchina D’Oro” organizzato dalla FIGC. Si tratta delle trentaduesima edizione della cerimonia, che decreterà il tecnico migliore della stagione scorsa, quella 2022/2023, per la Serie A, Serie B e Serie C maschili. All’evento della FIGC è presente anche Giuseppe Marotta, giunto pochi minuti fa in rappresentanza dell’Inter. Nel corso della giornata saranno resi noti i risultati delle votazioni, effettuate dagli stessi allenatori invitati a Coverciano.