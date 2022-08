Bellanova difensore o centrocampista? Per Inzaghi non ci sono dubbi, per l’Inter sì

Bellanova sta contando le ore che lo separano dal debutto ufficiale con la maglia dell’Inter. Sfumata l’occasione a Lecce, il classe 2000 in prestito dal Cagliari punta la partita casalinga contro lo Spezia. Inzaghi ha le idee piuttosto chiare su come usarlo, anche se non sembra essere un’idea condivisa da tutti… Curiosità sul profilo del nuovo esterno nerazzurro

NUMERO 12 – Non ha ancora debuttato ufficialmente con la maglia nerazzurra ed è già un oggetto misterioso. No, per fortuna non c’entra il calcio giocato stavolta. E nemmeno il Fantacalcio… Forse! Il numero 12 Raoul Bellanova è stato inserito dall’Inter nel categoria “Difensori”, come si può verificare sul sito ufficiale della società nerazzurra nella pagina dedicata.

GLI ALTRI ESTERNI – Bellanova in difesa, quindi. Come i jolly Matteo Darmian e Federico Dimarco, ma anche il giovane Matteo Zanotti e ovviamente Danilo D’Ambrosio, ormai difensore puro. Gli unici esterni inseriti nel pacchetto dei centrocampisti – almeno per ora – sono il destro Denzel Dumfries (vedi focus) e il sinistro Robin Gosens, ovvero i titolari designati. Un dettaglio forse non trascurabile. Il fatto che la rosa dell’Inter sia ormai piena di jolly tuttofare ma non abbia dei backup specifici per i titolari è noto. E Bellanova, alter ego di Dumfries nel ruolo di quinto destro, almeno in teoria dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti un centrocampista. Nel 3-5-2 di Simone Inzaghi giocherà in quella posizione, non di certo da terzo in difesa. La scelta dell’Inter di considerare Bellanova difensore probabilmente cambierà dopo il debutto del nuovo numero 12 nerazzurro. Magari giò contro lo Spezia sabato sera. Bellanova nasce terzino ma con Inzaghi dovrà imparare a fare la differenza a tutta fascia. Giocando a centrocampo, però.