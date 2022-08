Akanji, assalto Inter con i soldi per Casadei: il nome sullo sfondo

L’Inter starebbe preparando l’assalto per Manuel Akanji con i soldi dal Chelsea per Cesare Casadei: il nome sullo sfondo.

ASSALTO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, con i soldi che arriveranno dal Chelsea per Cesare Casadei l’Inter prepara l’assalto per Manuel Akanji. Il difensore del Borussia Dortmund sarebbe il primo obiettivo del club nerazzurro per la difesa. Presto dovrebbero esserci dei contatti per entrare nel vivo nella trattativa. Francesco Acerbi, della Lazio, sarebbe sullo sfondo.

Fonte: Sport.Sky.it