Bastoni si conferma secondo regista: numeri irreali da Cagliari-Inter

Alessandro Bastoni in Cagliari-Inter regala conferme nella qualità di impostazione. Un’altra prova magistrale per il 95 nerazzurro con il pallone tra i piedi.

CRESCITA COSTANTE – Parlare bene di Alessandro Bastoni non fa più molta notizia. Il difensore classe 1999 dell’Inter è ormai un leader conclamato dei nerazzurri (quarto per presenze in rosa, con 166 totali). E il suo contributo alla qualità della manovra è una certezza assoluta. Bastoni è il secondo regista dietro ad Hakan Calhanoglu, e anche la gara di ieri lo conferma.

CENTRO DI GIOCO – In Cagliari-Inter, dove rimane in campo dall’inizio alla fine, Bastoni tocca in totale 122 palloni (fonte: report della Lega Serie A). “Solo” 5 in meno di Calhanoglu appunto, leader assoluto della statistica. E il 95 nerazzurro si posiziona secondo, sempre dietro al turco, anche per precisione: 91% (con 89 passaggi riusciti) contro la quasi perfezione del numero 20 (103 passaggi completati, con una precisione del 98%). Come di consueto, Bastoni non si limita a tocchi conservativi nel possesso palla difensivo: lo si vede chiaramente dalla mappa dei suoi tocchi presa da WhoScored.

Il difensore nerazzurro è padrone assoluto della corsia mancina dell’Inter contro il Cagliari. E in fase di possesso si sdoppia in più ruoli. In primis è il primo regista nerazzurro, in quanto più arretrato rispetto a Calhanoglu. Poi, una volta che la palla gira su altri lidi, si applica quasi da mezzala aggiunta, sfruttando salite o scalate di uno degli elementi in mediana. Tra l’altro, in Cagliari-Inter Bastoni segue Calhanoglu anche in un altro dato, quello della corsa. Perché il difensore è il secondo in assoluto per chilometri percorsi (11,026) sempre dietro al turco (12,787). In attesa dell’eventuale arrivo di Benjamin Pavard (oggi giornata decisiva?), Bastoni si conferma il gamechanger dalla retroguardia nerazzurra, e la cosa non fa più notizia.