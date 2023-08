Thuram (in)tangibile: stravolge Cagliari-Inter anche senza gol

Marcus Thuram è tra i protagonisti più positivi di Cagliari-Inter (0-2). Il francese manca ancora l’appuntamento con la prima rete nerazzurra, ma riesce ugualmente ad incidere con una prova superlativa.

CENTRAVANTI ATIPICO – Anche il tabellino di Cagliari-Inter non contiene il nome di Marcus Thuram. Tuttavia non è per forza di cose una brutta notizia, soprattutto finché Lautaro Martinez continua a vedere così bene la porta (3 gol nelle prime due partite stagionali). E ancor più se il nuovo numero 9 nerazzurro riesce ad incidere sulla gara anche senza timbrare il cartellino. In tal senso, la sua prestazione di ieri sera è un manifesto dell’importanza del contributo intangibile.

MOVIMENTI INCISIVI – Guardando i meri numeri del report della Lega Serie A, Thuram sembra un oggetto quasi estraneo di Cagliari-Inter. Nei 79 minuti in campo, il francese tocca appena 27 palloni, poco più della metà del penultimo nerazzurro (Denzel Dumfries con 50). Tuttavia riesce ugualmente a scardinare la difesa rossoblu con movimenti da centravanti di manovra consumato. Ed entrambi i gol dell’Inter lo dimostrano chiaramente.

LEADER DELLO SPAZIO – In occasione del primo gol dell’Inter, Thuram è bravissimo ad allargarsi, favorendo così l’inserimento di Dumfries, a cui serve il pallone rubando un tempo di gioco all’avversario. Ancor più sopraffino è il contributo in occasione del raddoppio. Thuram “scende” in diagonale fino a centrocampo, portandosi dietro il marcatore diretto, che viene così tolto dal muro difensivo. E anche qui con un tocco delizioso favorisce la sovrapposizione di Federico Dimarco, che può poi verticalizzare per Lautaro Martinez, che trova uno spazio più ampio grazie proprio al lavoro preventivo del numero 9. Thuram offre una prova di grande intelligenza tattica (qui il suo voto), e per il momento poco importa se conclude il match con 0 tiri in porta (e quindi 0 gol). Ci sarà tempo per contare anche quelli