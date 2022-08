Bastoni, errore sull’1-0 Lazio e tante imprecisioni. Serve più attenzione

Alessandro Bastoni non ha disputato una buona gara contro la Lazio. Il difensore dell’Inter è colpevole nell’azione dell’1-0 dei biancocelesti. E, nel corso della gara, è stato impreciso in fase di impostazione

IMPRECISIONI – Sono molte le note dolenti nella serata maledetta dell’Inter all’Olimpico contro la Lazio. Fra i nerazzurri che non hanno brillato spicca certamente Alessandro Bastoni. Il numero 95 nerazzurro è colpevole, assieme a Dimarco, del gol del vantaggio dei padroni di casa: Felipe Anderson è lasciato colpevolmente solo ed in posizione regolare, libero di dosare il colpo di testa e di insaccare il pallone alle spalle di Handanovic. Come se non bastasse, il difensore nerazzurro, non è stato il solito fattore in fase offensiva: poche sortite e tanti passaggi imprecisi che hanno contribuito a rendere sterile e poco pericoloso il gioco offensivo dell’Inter. La mancanza di un palleggiatore aggiuntivo a centrocampo certamente non ha aiutato ma è chiaro che dal difensore azzurro ci si aspetta di più. Sono in arrivo partite importantissime e se l’Inter vuole fare una stagione da protagonista il margine d’errore deve essere prossimo allo zero.