Inter-Cagliari Primavera, brutto infortunio per un nerazzurro: sostituito

È in corso ora Inter-Cagliari Primavera (segui QUI la nostra LIVE), sfida valevole per la seconda giornata del campionato di categoria. Dopo cinque minuti brutto infortunio per uno dei giocatori nerazzurri, uscito in barella.

INFORTUNIO – Brutte notizie per Cristian Chivu dopo soli cinque minuti di Inter-Cagliari Primavera. Costretto a uscire infatti il centravanti Jan Zuberek, dopo un brutto infortunio a un braccio che lo ha costretto a uscire in barella. Al suo posto entra in campo Sarr.