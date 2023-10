Barella parziale riscatto: in Inter-Roma regge la catena

Nicolò Barella disputa una buonissima partita in Inter-Roma (1-0). Il centrocampista nerazzurro guida la manovra nerazzurra fin dall’inizio, gestendo una mole elevata di palloni.

SMALTO RITROVATO – Nicolò Barella non sta vivendo il miglior avvio di stagione della sua carriera sin qui. E molti dei fari di Inter-Roma erano puntati su di lui, considerando anche le pregresse acredini con Romelu Lukaku. Invece il numero 2023 “sorprende” tutti, disputando una partita all’altezza dei suoi standard. Senza incidere direttamente nel tabellino. Ma giocando con estrema lucidità, evitando i cali di concentrazione che spesso lo vedono protagonista. Brillando rispetto ai compagni di reparto sotto diversi aspetti.

TESTA ALTA – La presenza numero 200 di Nicolò Barella con la maglia dell’Inter è molto probabilmente la migliore sin qui in questa stagione. Nell’arco dei novanta minuti, il numero 23 finisce per spaziare su tutto il fronte della trequarti avversaria, come si vede dalla mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Questa distribuzione dei suoi tocchi è figlia non solo dell’ingresso di Davide Frattesi nel secondo tempo, che portano Barella a spostarsi a sinistra. Ma soprattutto del grande dinamismo del numero 23. Che non a caso è il giocatore che corre di più in Inter-Roma (11,6 km percorsi, dal report della Lega Serie A). Così come quello che gestisce più palloni in assoluto, 86 in tutto. Completando 64 passaggi su 72, per una precisione dell’89%. 46 dei quali in avanti, a dimostrazione di come Barella sia il primo facilitatore offensivo della manovra dell’Inter. A questi ottimi dati, il sardo aggiunge pure 7 recuperi. In sintesi, una prova completa e concreta, al livello di solidità e qualità che è normale attendersi da uno come Barella.