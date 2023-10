Pruzzo: «Inter di un altro livello dalla Roma di ieri! Non all’altezza»

Pruzzo legge Inter-Roma 1-0 con la differenza di valori in campo come motivazione principale del risultato. L’ex attaccante, intervenuto a Radio Radio Mattino, segnala come anche per le assenze Mourinho abbia messo in campo una squadra molto più debole.

UNA DIVERSA DALL’ALTRA – Roberto Pruzzo ha visto una partita squilibrata ieri al Meazza: «L’Inter, con i terzini titolari, era di un altro livello nettamente. E anche quando sono entrate le riserve erano più forti. I meriti dell’Inter ci sono tutti, così come i demeriti della Roma che ieri con tutte le assenze ha messo in campo una squadra non all’altezza per questi livelli».