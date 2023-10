Inter-Roma, tutti meritano la sufficienza tranne uno: le pagelle – TS

Tutti (o quasi) magnificamente bene gli uomini di Simone Inzaghi in Inter-Roma. Di seguito le pagelle pubblicate da TuttoSport nell’edizione odierna.

RISPOSTE – Da Inter-Roma è possibile trarre ottime risposte e indicazioni per Simone Inzaghi. La vittoria con un solo gol di scarto, forse, è un po’ stretta ma le prestazioni dei singoli sono più che rassicuranti. Sommer, anche in una serata in cui non viene praticamente mai chiamato in causa, lascia tranquilla la retroguardia nerazzurra. L’unica ma decisiva parata su Cristante gli assicura il 6,5 in pagella. Mezzo punto in meno per Pavard, che quando si inizia a sciogliere viene bloccato dal peso sulle spalle del cartellino giallo. Inzaghi non lo fa rientrare in campo nel secondo tempo proprio per questo. Darmian, entrato al suo posto, risponde bene: 6,5. Come anche Bastoni, questa sera più preciso e pulito negli interventi. Con la votazione più alta nel reparto (7) troviamo Acerbi, che fa diventare praticamente trasparente l’ex Lukaku. Stesso punteggio per Dumfries, instancabile sulla fascia destra, e Dimarco su quella sinistra. Quest’ultimo poi condisce il tutto con l’assist per il gol di Thuram.

Inter-Roma, Inzaghi può dirsi soddisfatto!

PAGELLE – A meritarsi 6,5 è Barella, che nel primo tempo sembra essere tornato quello dei vecchi tempi. Nei secondi 45′ sbraccia di nuovo, ma nel totale una buona sfida, la 200esima all’Inter. Giudizio identico per Calhanoglu, che fa tremare la traversa, e Asllani, il cui passaggio preciso fa partire l’azione del gol. Sufficienti, con 6, Mkhitaryan, Frattesi e Carlos Augusto, sfortunato anche lui con una clamorosa traversa. L’attacco? Thuram, che risolve la partita con un altro gol fondamentale, non può che essere il migliore in campo (7,5). Tutto il contrario il suo compagno di reparto nonché capitano Lautaro Martinez. È sua l’unica insufficienza nerazzurra di Inter-Roma, probabilmente perché accusa troppo l’emozione di riavere a casa l’ex Lukaku. Infine, per Inzaghi un bel 7 in pagella: non perde la calma né davanti alla porta stregata né di fronte al temporaneo sorpasso in classifica della Juventus. Premiato da 3 punti.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino