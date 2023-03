Barella in Porto-Inter va fuori fase: troppi errori in una gara chiave

Porto-Inter ha visto una prova deludente da Barella. Il centrocampista si è perso molto in fretta tra corse a vuoto ed errori inspiegabili.

FLOP AGLI OTTAVI – Porto-Inter non ha visto tra i suoi protagonisti Nicolò Barella. Uno dei presunti leader della squadra non è riuscito a dare il contributo sperato. Inzaghi probabilmente contava proprio su di lui per ripartire dopo aver assorbito gli attacchi dei lusitani. Invece il centrocampista si è perso, tra corse a vuoto e imprecisioni al limite dell’inspiegabile.

TROPPI ERRORI – In 80 minuti Barella ha messo insieme 40 tocchi. Perché la sua presenza nel gioco non è mai in discussione. Il problema sono stati gli errori. I suoi passaggi sono stati realizzati solo al 57%. Con un paio di errori che avrebbero potuto costare caro. Secondo Whoscored i suoi palloni persi sono 4, primo dell’Inter, mentre Sofascore gliene assegna 15, secondo dietro a Dumfries. Una prova troppo confusionaria. Senza la giusta concentrazione. In una gara che richiedeva l’esatto opposto.