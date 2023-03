FOTO – Porto-Inter, D’Ambrosio: «Top 8 d’Europa per noi, voi e…»

Danilo D’Ambrosio ha parlato della qualificazione ai quarti di finale di Champions League dopo Porto-Inter, ritorno degli ottavi giocato ieri sera.

MIGLIORI 8 D’EUROPA – Queste le parole e la foto condivise su Instagram da Danilo D’Ambrosio dopo Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League pareggiato per 0-0 ieri sera. “I migliori 8 d’Europa ! Per noi..per voi ! Per l’Inter 🖤💙“.

Fonte: Instagram Danilo D’Ambrosio