Inzaghi, parole al veleno che sanno di rivincita. La personalità

Simone Inzaghi ha tirato fuori finalmente il carattere. Le sue parole in conferenza stampa (vedi articolo) sanno di rivincita, il commento alle critiche di questa stagione arriverà molto presto. Intanto il tecnico si gode il risultato raggiunto con la sua Inter.

PERSONALITÀ – Simone Inzaghi ha una grande personalità, questo è ciò che ha dimostrato ieri il tecnico nel post-partita di Porto-Inter. Le parole in conferenza stampa valgono una stagione di immense critiche, di esoneri via social e tante parole ormai volate al vento. L’Inter oggi può guardarsi indietro ed essere orgogliosa del suo anno, nonostante in campionato ci sia una distanza troppo ampia dal Napoli primo in classifica. Secondo posto a cinquanta punti in Serie A, quarti di finale di Champions League, Supercoppa Italiana vinta ai danni del Milan, semifinale di Coppa Italia da giocare con la Juventus. Si poteva chiedere di più a Simone Inzaghi? La risposta è facile da trovare, bisogna semplicemente essere onesti nel giudizio.

Inzaghi, atteggiamento cambiato

CAMBIAMENTI – Nei quattro giorni tra Spezia e Porto Simone Inzaghi ha vissuto un momento difficile, soprattutto per le parole che gli sono state riservate. Il suo lavoro è stato cancellato nel giro di poche ore, i tre trofei vinti in diciotto mesi sono stati dimenticati in fretta. La frustrazione è arrivata ai massimi livelli, come confermato dopo il successo di Oporto. Undici anni per rivedere l’Inter ai quarti di finale di Champions League, non è servito il ritorno del tanto agognato Antonio Conte né tantomeno uno dei molti nomi citati negli ultimi giorni: Diego Simeone, Thiago Motta e altri. Tutto questo è scivolato sulle spalle del piacentino, che oggi può ritenersi orgoglioso dei traguardi raggiunti. Esonero o meno a fine stagione, la sua Inter è cresciuta, ha fatto meglio rispetto alle precedenti e merita il rispetto che non gli è mai stato dato.