Barella alza il livello: MVP mancato di Inter-Atletico Madrid

Nicolò Barella è uno dei migliori in campo di Inter-Atletico Madrid (1-0), andata degli ottavi di finale di Champions League. Il centrocampista nerazzurro mostra finalmente il suo miglior livello, e l’effetto sul match dei nerazzurri è lampante.

MOTORE INESAURIBILE – La UEFA assegna il premio di MVP di Inter-Atletico Madrid al giocatore che decide l’1-0 finale, Marko Arnautovic. Tuttavia, escludendo il gol decisivo, c’è un nerazzurro che svetta su tutti. Ed è ovviamente Nicolò Barella. Che senza dubbio è il migliore del centrocampo dell’Inter, ma non solo. Il vice-capitano nerazzurro serve la sua migliore prestazione stagionale finora, mostrando quello che è il suo reale valore.

PADRONE AL CENTRO – In Inter-Atletico Madrid Barella è il migliore per lucidità, costanza e impatto sulla partita. A centrocampo è lui che regola i giri del motore nerazzurro, nonostante Hakan Calhanoglu tocchi più palloni di lui (112 contro 97, secondo Sofascore). In una serata storta del turco (qui le pagelle), Barella ne assorbe le capacità di gestione, chiudendo il match con l’89% di precisione nei passaggi (72 completati su 81 secondo il report ufficiale della UEFA). Ma soprattutto svolge un lavoro fondamentale in fase di rottura a centrocampo, obbligando l’Atletico Madrid a costruire azioni macchinose e non veloci. Barella si trova coinvolto in 10 contrasti, uscendo vincente in 7 di essi. Una prestazione totale per il numero 23, che (si) ricorda di appartenere all’élite europea dei centrocampisti.