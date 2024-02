Pruzzo: «Inter, menomale che c’è Arnautovic. Primo tempo deludente»

Pruzzo elogia Marko Arnautovic, per aver trovato il gol decisivo in Inter-Atletico Madrid. L’ex giocatore non convinto del primo tempo nerazzurro.

POCO CONVINTO − Roberto Pruzzo, a Radio Radio Mattino Sport e News, dice la sua su Inter-Atletico Madrid: «Il primo tempo è stato deludente. Avevi pochi sbocchi sulle fasce e loro chiudevano la porta. Calhanoglu e Mkhitaryan veramente fuori giri. Primo tempo molto deludente con l’Atletico che davanti non aveva praticamente nessuno, due buoni giocatori che non hanno l’attitudine al gol. Primo tempo sottotono dell’Inter, nella ripresa si è ricordata di giocare un calcio veloce e propositivo. Menomale che c’è Arnautovic, che riempie l’area di rigore e ha fatto gol. Forse un po’ di rammarico per l’1-0, anche se non capisco come questo Atletico possa fare un paio di gol».