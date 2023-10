Asllani, la fiducia di Inzaghi è diventata ‘pubblica’! Un limbo evitato

Asllani sta piano piano conquistando la fiducia di Inzaghi e dei compagni di squadra. L’albanese nella sfida contro la Roma è entrato in campo al 75′ al posto di Calhanoglu prendendo attivamente parte al gol di Thuram con un lancio davvero molto bello per Dimarco che ha poi fornito l’assist. Al termine della partita il tecnico nerazzurro lo coccola e fa bene

FUORI DAL LIMBO – Kristjan Asllani sta piano piano conquistando la fiducia di Simone Inzaghi e di tutta l’Inter che comunque aveva già dimostrato di credere in lui durante l’ultima sessione di calciomercato, quando si vociferava dell’interesse di diverse squadre. Le porte sono rimaste ben chiuse: Asllani non si tocca. E ora si capisce anche perché. Dopo la prova certamente non sufficiente in Champions League contro la Real Sociedad dal 1′, si è temuto che l’ex Empoli potesse non uscire dal limbo dell’oggetto misterioso nel quale molti addetti ai lavori lo avevano collocato. Eppure le sue qualità non sono mai state messe in dubbio, in primis da Inzaghi.

Asllani, Inzaghi si sbilancia dopo Inter-Roma ed elogia pubblicamente l’albanese: i motivi sono sotto gli occhi di tutti

Proprio il tecnico interista, al termine del match con la Roma nel quale Asllani è entrato in campo al 75′ dando il là alla rete di Marcus Thuram, elogia il suo giovane centrocampista con tanti complimenti e qualche coccola. Inzaghi non è solito a queste esternazioni perché preferisce sempre parlare del gruppo e non dei singoli, ma evidentemente si è sbilanciato per un motivo valido.

Asllani migliora di partita in partita e anche se per ovvi motivi non può avere tutto lo spazio che vorrebbe (e meriterebbe), dimostra di aver capito l’importanza di sfruttare bene le chance che gli vengono concesse. Non solo la fiducia di Inzaghi, ma anche quella dei compagni di reparto, a iniziare da Hakan Calhanoglu. Anche il turco dopo Inter-Roma coccola il giovane alter-ego, segno che all’interno dello spogliatoio regna un clima di collaborazione. E ben venga.