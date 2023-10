Asllani in Inter-Benfica mette un altro mattoncino di crescita

Asllani in Inter-Benfica ha dato continuità al buon ingresso con la Salernitana. In Champions League ha messo in campo la personalità.

PASSO NEL PERCORSO – Inter-Benfica non è stata la partita di Asllani. Mettiamo le cose in chiaro. L’albanese è entrato in campo negli ultimi minuti, una decina compreso il recupero, per dare fiato a Calhanoglu. Ma pur non parlando di nulla di eclatante anche questo rappresenta un mattoncino nella crescita del ragazzo.

CRESCITA DI IMPATTO – Dalla sfida con la Real Sociedad a quella col Benfica Asllani ha dato dimostrazioni di crescita. Forse persino di essere cambiato. Il giocatore timido, quasi spaurito visto all’esordio da titolare nella Champions League 2023-2024 ha lasciato spazio a un giocatore diverso. Dopo l’ingresso di personalità contro la Salernitana, Inzaghi ha reputato di potersi fidare ancora. Col Benfica la gara era solo sull’1-0, e gli ultimi dieci minuti senza Calhanoglu potevano diventare delicati. Asllani però non ha tremato. E ha portato a casa il risultato.