Arnautovic può solo migliorare: quel 3-0 ciclico in maglia Inter da trascrivere

Arnautovic voleva fortemente indossare di nuovo la maglia dell’Inter dopo la prima volta da attore non protagonista. L’attaccante austriaco gode di una curiosa statistica invidiabile da un certo punto di vista ma poco in linea con le sue reali ambizioni. E adesso deve correggerla…

COME LA PRIMA VOLTA – Tre presenze, zero gol. Di nuovo. La storia di Marko Arnautovic con l’Inter inizia così. E continua senza modifiche anche a distanza di oltre tredici anni dalla prima volta. Dopo un 2009 di panchine e tribune, il 2010 si apre con il debutto ufficiale in maglia Inter: ChievoVerona-Inter (0-1) del 6 gennaio. La partita dell’esordio in Prima Squadra di Goran Pandev dopo il ritorno a casa ma soprattutto dell’infortunio di Cristian Chivu, che da quel giorno non abbandonderà mai il suo “caschetto” in campo. Nonché l’ultima di Patrick Vieira prima del trasferimento al Manchester City. Una partita spartiacque per la stagione dell’Inter di José Mourinho, che inserisce Arnautovic appena prima dei minuti di recupero al posto di Mario Balotelli, autore del gol-vittoria. L’esordio a San Siro arriva tre giorni dopo: Inter-Siena (4-3) del 9 gennaio. La clamorosa doppia rimonta da 0-1 a 2-1 e soprattutto da 2-3 a 4-3. Mourinho è in emergenza così totale che fa entrare Arnautovic al posto di Dejan Stankovic a inizio ripresa. Un cambio deciso nell’intervallo e che, alla fine, porta i suoi frutti (insieme alle altre modifiche…). Probabilmente si tratta della vittoria più importante ai fini dello Scudetto. La terza e ultima apparizione dell’allora numero 89 nerazzurro va in scena a fine stagione: Inter-Atalanta (3-1) del 24 aprile. Altra importante vittoria in rimonta, nella quale Arnautovic serve a far prendere gli applausi a Diego Milito nei dieci minuti finali. Tre presenze ma nessuna da titolare, tre vittorie ma nessun gol: ecco il primo Arnautovic appena 21enne in maglia Inter. Una storia che si ripete…

Inter, Arnautovic bissa un dato da migliorare

PREMESSE MIGLIORATIVE – L’Arnautovic-bis all’Inter inizia con lo stesso ritmo. Cambiano le tempistiche, perché il 34enne austriaco non deve aspettare metà stagione ma entra subito nelle rotazioni di Simone Inzaghi, quasi come primo cambio dalla panchina. Il trio di partite è subito servito: Inter-Monza (2-0) del 19 agosto, Cagliari-Inter (0-2) del 28 agosto e Inter-Fiorentina (4-0) del 3 settembre. Tre presenze ma nessuna da titolare, tre vittorie ma nessun gol… un assist sì, però. Quello per il raddoppio di Lautaro Martinez contro il Monza a San Siro. Per il resto, Arnautovic è l’attaccante che Inzaghi mette in campo per far rifiatare Marcus Thuram, titolare in coppia con il capitano argentino. Un ruolo che al classe ’89 austriaco va bene fino a un certo punto. Il “certo punto” in questione è l’inizio delle vere rotazioni di Inzaghi tra Serie A e Champions League, che dovrebbero garantire maggior minutaggio a tutti. Anche dal 1′ allo stesso Arnautovic, che non può proprio accettare il ruolo di “mascotte portafortuna” sull’esempio del Triplete. Anzi, il nuovo numero 8 nerazzurro farà di tutto per candidarsi a ruolo di “dodicesimo uomo” dell’Inter di Inzaghi. Giocare con il bomber Lautaro Martinez anziché al suo posto può essere l’inizio di una nuova era… anche per le statistiche. L’avventura di Arnautovic all’Inter è racchiusa in sei partite da subentrante: sei vittorie ma zero gol all’attivo. Un doppio 3-0 che adesso bisogna subito trascrivere, se l’obiettivo è scrivere davvero la storia nerazzurra.