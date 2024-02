Arnautovic, finalmente! Una ‘prima’ (ma non primissima) in Inter-Salernitana

Finalmente Marko Arnautovic! In Inter-Salernitana l’attaccante austriaco mette a referto una sua personale prima volta, anche se non primissima.

SIGILLO – Un gol che più che ai fini del risultato (4-0) pesa a livello psicologico: Marko Arnautovic finalmente trova il suo primo gol in stagione a San Siro. Ci aveva provato e ci era già andato vicino in più occasioni e ieri sera, in Inter-Salernitana, ci è riuscito. All’ultimo respiro, sfruttando una cavalcata di Denzel Dumfries in ripartenza e mettendo il sigillo a una partita dominata dal primo all’ultimo secondo. Non si tratta, in ogni caso, di una primissima volta per Arnautovic, che in stagione ha trovato la via del gol già a Lisbona – contro il Benfica – in Champions League e a Genova – contro il Genoa – in Serie A. In casa, però, non era ancora riuscito a sbloccarsi. Ce l’ha fatta ieri, nella speranza che, toltosi questo peso, possa fornire il suo contributo alla causa ora che il calendario torna a intensificarsi.