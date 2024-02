Dumfries, ottime risposte in Inter-Salernitana. La più importante al 90′

Tornato da titolare per la prima volta dopo la vittoria in casa contro il Verona del 6 gennaio, Denzel Dumfries in Inter-Salernitana dà risposte importanti a livello di condizione. Soprattutto al 90′.

RISPOSTE – Dopo più di un mese, Denzel Dumfries ha ripreso il suo posto da titolare sulla fascia destra in Inter-Salernitana. L’olandese ha dato ottime risposte a Simone Inzaghi per quanto riguarda la tenuta fisica, riuscendo a gestire tutta la gara e dominando la sua zona di campo. Complici anche i ritmi più bassi nella ripresa, dopo aver messo la partita in ghiaccio nella prima frazione, Dumfries ha mostrato crescita di condizione e la capacità di conquistarsi il fondo e mettere in difficoltà la fascia sinistra della Salernitana. Non solo: a referto ci sono anche il gol del 3-0 a fine primo tempo e l’assist per Marko Arnautovic al 90′. Questa è, forse, la cosa più importante da segnalare e la dimostrazione di quanto detto, ovvero la capacità di Dumfries a fine partita di orchestrare un’altra ripartenza e servire il compagno per la rete del 4-0. L’olandese è tornato.