Arnautovic, ora servono i gol! Benfica-Inter prima (di tante) occasioni

Arnautovic scenderà quasi certamente in campo da titolare in Benfica-Inter. L’attaccante, ancora a secco in questa stagione, dovrà dare un segnale di crescita

STEP-UP – Il ritorno di Arnautovic all’Inter, ad oggi, non ha dato i frutti sperati. L’attaccante, anche a causa di un infortunio, non è ancora riuscito a trovare la via del gol e, soprattutto, non è stato in grado di far rifiatare Lautaro Martinez e Thuram. Adesso l’ex Bologna è rientrato a pieno regime ed Inzaghi intende sfruttarlo, a cominciare dalla partita di questa sera contro il Benfica. Il tecnico si aspetta un segnale dall’attaccante; la stagione dell’Inter sarà lunga e piena di impegni e servirà l’apporto di tutta la rosa. Inzaghi spera di poter contare sull’ex Bologna, voluto fortemente in estate e considerato il perfetto backup di Lautaro Martinez. Anche per questo motivo l’occasione per Arnautovic, questa sera, è ghiotta.

OCCASIONE – Benfica-Inter, pur essendo una partita ‘inutile’ ai fini della qualificazione agli ottavi rappresenta comunque uno scoglio da superare per agguantare il primo posto del girone. Per questo motivo Arnautovic, ma anche le seconde linee che saranno impiegate questa sera (QUI la probabile), dovranno dimostrare ad Inzaghi ed al club di essere giocatori affidabili su cui poter contare quando i titolari, per infortuni o per motivi di gestione delle energie, non saranno a disposizione. Arnautovic, nei suoi anni a Bologna, ha dimostrato di poter essere un attaccante prolifico e di sicuro affidamento: a lui il compito di mostrarlo anche con l’Inter.