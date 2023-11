Benfica-Inter, probabili formazioni 5ª giornata Champions League: tutti gli aggiornamenti

Benfica-Inter è la sfida testa-coda della fase a gruppi e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo dopo aver già ottenuto il pass per gli ottavi. Le due squadre a partire dalle ore 21:00 si affronteranno in Portogallo – presso lo Stadio “da Luz” di Lisbona – per la partita della 5ª giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Più che rotazioni, quella di Inzaghi sarà una serie di rivoluzioni in ogni reparto. Ecco le probabili formazioni di Benfica-Inter in Champions League con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

BENFICA (4-2-3-1): 1 Trubin; 8 Aursnes, 4 Antonio Silva, 30 Otamendi ©, 5 Morato; 87 Joao Neves, 61 Florentino; 11 Di Maria, 27 Rafa Silva, 20 Joao Mario; 19 Tengstedt.

A disposizione: 24 Samuel Soares, 45 Kokubo; 9 Arthur Cabral, 10 Kokcu, 33 Musa, 13 Jurasek, 22 Chiquinho, 38 Joao Victor, 44 Tomas Araujo, 47 Tiago Gouveia.

Allenatore: Roger Schmidt

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 6 Bah, 7 David Neres, 14 Bernat, 17 Goncalo Guedes.

Giocatori non iscritti in lista UEFA: –

Altri giocatori: 50 Mendes-Dudzinski; 48 R. Rodrigues, 52 Henrique Pereira.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Benfica già eliminato e partita che conta relativamente per Schmidt, che quasi sicuramente proporrà l’ex nerazzurro Joao Mario titolare sulla trequarti. Poche opzioni in difesa. Sulla mediana recupera Kocku ma stavolta dovrebbe spuntarla dal 1′ Florentino. In attacco ballottaggio tra Musa e Tengstedt, con quest’ultimo leggermente in vantaggio per ora.

Probabili formazioni Champions League: Benfica-Inter

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 6 de Vrij ©, 15 Acerbi; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 14 Klaassen, 30 Carlos Augusto; 70 A. Sanchez, 8 Arnautovic.

A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro; 7 Cuadrado, 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 32 F. Dimarco, 44 Stabile, 48 Aidoo, 50 A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Asllani e Mkhitaryan.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 2 Dumfries, 28 Pavard, 95 A. Bastoni.

Giocatori non iscritti in lista UEFA: 5 Sensi, 42 Agoumé.

Altri giocatori: 49 M. Sarr.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: In porta debutta Audero. L’unico vero dubbio di Inzaghi può essere se far rifitare anche un centrale difensivo tra de Vrij e Acerbi arretrando da braccetto sinistro Dimarco, che in realtà è uno dei primi candidati a rifiatare. A centrocampo pronto Klaassen, sebbene Barella e Mkhitaryan siano in pre-allarme in caso di “ripensamento” last minute anti-rivoluzione. Tandem di riserva in attacco. Panchina arricchita da quattro primavera.