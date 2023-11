Klaassen e Bisseck, convincere l’Inter e Inzaghi: titolari col Benfica

Col Benfica Simone Inzaghi opterà per una mini-rivoluzione in casa Inter. Tanto turnover e spazio anche per Klaassen e Bisseck. I nomi dei due neo acquisti nerazzurri circolano già in diverse sedi di calciomercato.

GERARCHIE – Tra i diversi punti di forza dell’Inter di Inzaghi, c’è da menzionare sicuramente il centrocampo al primo posto. I nerazzurri possono contare su un reparto che è tra i più forti d’Italia, ma anche d’Europa. Partito Brozovic in estate verso l’Arabia Saudita, era evidente la preoccupazione tra i tifosi dell’Inter per il suo gioco indispensabile. Ma non per Inzaghi, che in quel ruolo aveva già predestinato Calhanoglu, con Asllani come vice. Mezzali come Barella, Mkhitaryan e Frattesi sono difficili da sostituire, ma all’Inter in estate è arrivato anche Klaassen. Il calciatore olandese viene da 6 anni all’Ajax, dove è stato uno dei punti fermi. Un centrocampista di grande classe e qualità, che però fatica a trovare spazio nello scacchiere di Inzaghi. Stasera avrà un’occasione da non fallire contro il Benfica. Giocherà dal primo minuto, provando a convincere la società a tenerlo e mettere a tacere le voci di un possibile addio. In una posizione simile anche Bisseck.

BRACCETTO – Se il centrocampo è un reparto ricco di risorse per l’Inter di Inzaghi, la difesa non è da meno. Ma dati gli ultimi infortuni di Benjamin Pavard, che con tutta probabilità rivedremo nel 2024, e di Alessandro Bastoni che proverà a esserci contro il Napoli domenica sera, c’è da ruotare nel reparto arretrato. Stasera con il Benfica si vedrà Bisseck, come braccetto di destra al fianco di de Vrij e Acerbi. Chance da sfruttare al massimo per il difensore tedesco, che ha già giocato molto bene contro il Salisburgo. Convincere e sorprendere per non essere ceduto a gennaio, questo è l’obiettivo del ‘gigante’ dell’Inter.