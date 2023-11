Treimanis arbitro di Benfica-Inter: oggi esordio assoluto

Treimanis sarà l’arbitro di Benfica-Inter, partita della quinta giornata del Gruppo D di Champions League 2023-2024 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione lettone, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match dell’Estadio da Luz.



NIENTE PRECEDENTI – Benfica-Inter sarà la prima partita per Andris Treimanis come arbitro dei nerazzurri. L’arbitro lettone è imbattuto con le squadre italiane, con due vittorie e un pareggio. Ha trovato l’Atalanta (1-1 in casa dell’Apollon Limassol il 2 settembre 2017), il Milan (5-1 all’Austria Vienna il 23 novembre 2017) e la Roma (1-2 allo Sheriff lo scorso 21 settembre) sempre in Europa League. Per Treimanis questa è solo la sesta presenza nella fase finale di Champions League, prima stagionale: ha esordito il 2 ottobre 2018 in Lione-Shakhtar Donetsk 2-2. Oltre che con l’Inter, è alla prima anche con il Benfica.