Milan quasi fuori dalla Champions League: Pioli appeso ad un filo – SM

Il Milan ha perso, male, contro il Borussia Dortmund ed ha compromesso in maniera quasi definitiva la qualificazione agli ottavi di Champions League. Ora la posizione di Pioli, secondo SportMediaset, è appesa ad un filo

RISCHIO – Milan-Borussia Dortmund è terminata con il punteggio di 3-1. In casa rossonera, secondo SportMediaset, la sensazione è che il gol di Adeyemi abbia messo fine all’avventura di Pioli sulla panchina dei rossoneri. Il futuro del tecnico è appeso ad un filo per diverse ragioni: troppi infortuni muscolari in rosa, – 6 dall’Inter in campionato (con derby perso per 5-1) e la virtuale eliminazione dai gironi di Champions League (solo la matematica tiene in vita il Milan, ndr). La separazione dovrebbe avvenire a fine stagione, ma il tecnico dovrò essere bravo ad evitare tracolli psicologici nelle prossime settimane e raggiungere l’obiettivo minimo che, in casa rossonera, è la qualificazione alla prossima Champions League.

Fonte: SportMediaset