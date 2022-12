Alcaraz, Scalvini, Musah: il mercato dell’Inter riparte dalla linea verde

Tra i nomi sul taccuino dell’Inter per il mercato, diversi sono quelli di giovani prospetti di talento. Tra questi i profili principali sono quelli dei centrocampisti Alcaraz (vedi articolo) e Musa, oltre al difensore Giorgio Scalvini. Un chiaro segnale della voglia di ringiovanire la rosa.

LINEA VERDE – In casa Inter si studia già il mercato in vista della prossima stagione. Diversi sono i nomi che passano nelle notizie legate ai nerazzurri. Con un filo conduttore: si tratta di (quasi) tutti giovani di sicuro prospetto. Tra questi Carlos Alcaraz del Racing, ma anche Musah del Valencia e l’italiano Giorgio Scalvini dell’Atalanta. L’Inter vuole ripartire dalla linea verde, sebbene non sia facile arrivare ai tre giocatori sopra citati. I cartellini, infatti, chiedono un certo sforzo da parte della società.

SOSTENIBILITÀ – In ogni caso la filosofia dell’Inter è sempre quella: un mercato all’insegna della sostenibilità. E puntare su giovani prospetti rientra proprio in quest’ottica, Per il presente e per il futuro della società. Senza comunque dimenticare anche le occasioni di mercato a parametro zero. Un mix di gioventù ed esperienza per continuare a rinforzare la rosa e mantenerla competitiva, ma sempre nel rispetto delle necessità di bilancio.