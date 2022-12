Barella, il buon proposito per il 2023: concentrazione e leadership

Si avvicina sempre di più il 2023 e, come da tradizione, è il momento dei buoni propositi per l’anno che verrà. Anche calcisticamente, per i giocatori dell’Inter. Nel caso di Nicolò Barella, il miglioramento riguarda la concentrazione in mezzo al campo e l’aumento della leadership.

BUON PROPOSITO – Nicolò Barella è senza ombra di dubbio uno dei migliori centrocampisti non solo dell’Inter, ma della Serie A. Lo sta dimostrando anche in questa stagione, dove sono già arrivati sei gol e sei assist tra campionato e Champions League. Ma allora, dove può migliorare il numero 23 nerazzurro in vista del nuovo anno? Sicuramente l’aspetto caratteriale è da tenere sott’occhio. Barella, infatti, lo abbiamo visto rendere al meglio quando concentrato e motivato, senza sbracciare o lamentarsi nei confronti dei compagni. Un nervosismo che lo ha spesso penalizzato, portandolo a rendere in alcune gare al di sotto dei suoi standard.

LEADERSHIP – Da Nicolò Barella, ora, ci si aspetta anche un salto di livello per quanto riguarda la leadership. Sia in mezzo al campo, sia nello spogliatoio. Il centrocampista cagliaritano può essere considerato uno dei ‘senatori’ dell’Inter, anche se al momento non sembra ancora aver raggiunto la maturità necessaria per essere considerato un possibile futuro capitano. Proprio in questo serve una crescita. E alla soglia dei 26 anni, Barella dovrà lavorarci all’interno del nuovo anno. Sia per lui, sia per la squadra.