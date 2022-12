Alcaraz vuole l’Inter! Ma forte concorrenza dall’Europa: le cifre – TS

L’Inter ha messo gli occhi su Carlos Alcaraz. Secondo Tuttosport, il centrocampista del Racing vuole i nerazzurri che però devono superare una forte concorrenza

CONCORRENZA – L’Inter, che punta ad abbassare età media della rosa (vedi articolo), ha individuato un Carlos Alcaraz il rinforzo giusto per il centrocampo. Secondo Tuttosport, per strappare il classe 2002 al Racing Avellaneda, stesso club da cui il club di Via della Liberazione nel 2018 prelevò Lautaro Martinez, serviranno circa 17-18 milioni. Sull’argentino, considerato dai nerazzurri il perfetto vice-Barella, hanno messo gli occhi molti club europei. Il centrocampista però, spiega il quotidiano, ha espresso una preferenza per il trasferimento all’Inter. Ma il tempo stringe ed i nerazzurri dovranno affondare presto il colpo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini