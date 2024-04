Acerbi, Inter-Empoli per ripartire dopo l’assalto mediatico

Per Francesco Acerbi Inter-Empoli non sarà una partita come le altre. Dopo l’assalto mediatico per la questione legata a Juan Jesus e la sentenza del Giudice Sportivo, il difensore dovrà sfruttare la sfida di questa sera per provare a voltare pagina.

RIPARTIRE – Inter-Empoli per Francesco Acerbi non sarà una gara semplice da giocare. Soprattutto a livello emotivo, dopo quanto accaduto nelle ultime due settimane. Ad ammetterlo è il giocatore stesso, che nella sua ultima intervista ha spiegato quanto gli strascichi della vicenda con Juan Jesus lo abbiano profondamente colpito. Togliendoci da ogni giudizio etico per quanto accaduto, resta una sentenza da rispettare. Dopo la quale Acerbi potrà tornare in campo da titolare già stasera, in Inter-Empoli. Difficilmente Simone Inzaghi rinuncerà a lui, dandogli l’occasione di provare a voltare pagina una volta per tutte. Sul campo.