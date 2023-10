Tonali, caso scommesse: parla Howe. C’è la scelta del Newcastle

Tonali è finito al centro del vortice scatenato dal caso scommesse che ha travolto il calcio italiano fino ai massimi livelli. Le parole di Howe, allenatore del Newcastle.

DISPONIBILE − Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha parlato di Sandro Tonali in conferenza stampa sui canali ufficiali del club: «Ha avuto un paio di settimane molto, molto difficili e ha dovuto affrontare molte difficoltà. Da quello che vedo si sta comportando molto bene e sta affrontando con forza le sue emozioni. Sandro si è allenato due volte con la squadra nel corso di questa settimana ed è assolutamente disponibile per essere convocato. Come faccio per tutti i giocatori, analizzo le prestazioni in allenamento, l’impressione che danno, come stanno e Sandro si sta allenando molto bene. Ha passato due settimane molto difficili con tante situazioni da gestire e per quello che posso vedere lo sta facendo molto bene. Noi come club lo abbiamo abbracciato subito, proteggendolo e cercando di trasmettergli l’amore, il supporto di cui ha bisogno per trovare soluzioni ai problemi che ha avuto. Siamo tutti umani e tutti commettiamo errori, a volte fa parte del fatto di essere umani. Penso che la chiave per noi sia provare a supportare, educare, aiutare, come club è nostro dovere proteggere i nostri giocatori ed è quello che faremo con Sandro».