ESCLUSIVA IN – Di Gregorio, l’agente: «Inter-Monza speciale. Sogna ritorno da capitano!»

Di Gregorio sabato 15 aprile alle 20:45 tornerà a giocare a San Siro, ma soprattutto tornerà a sfidare l’Inter, la squadra con la quale è cresciuto nel settore giovanile. In vista della sfida di domani sera, la redazione di Inter-News.it ha intervistato in esclusiva il suo agente Carlo Alberto Belloni, che lo segue da ben undici anni. Il procuratore ha sottolineato l’amore di Michele per i colori nerazzurri, e sogna il ritorno. Ma intanto si gode la sua prima stagione in Serie A da protagonista con il Monza.

Di Gregorio torna a sfidare l’Inter, questa volta però a San Siro. Che emozione sarà per lui?

Sarà una partita diversa da tutte le altre, tante emozioni che ritornano dato che ha cominciato a vestire quella maglia da quando aveva 6 anni. Per lui questa è la prima stagione da protagonista in Serie A con il Monza, sarà molto bello sfidare l’Inter. Io domani sarò anche presente a San Siro per vedere Inter-Monza, anche perché nasco da tifoso dell’Inter (ride, ndr). Monza può diventare una realtà ancora più importante di quella che è già. Lui qui ha trovato un equilibrio, la famiglia vive a Milano, la società non fa mancare nulla e tutti gli vogliono bene.

Di Gregorio si è riconfermato anche in Serie A dopo la straordinaria stagione in Serie B, nonostante l’arrivo di Cragno

Ormai da due stagioni fa parte del gruppo squadra e da protagonista ha conquistando anche la promozione in Serie A. La scelta di prendere Cragno a inizio stagione io non l’ho capita, ma ovviamente le società fanno quello che ritengono più opportuno. La realtà dei fatti è che erano i media a parlare di possibile panchina, non la società che ha sempre creduto in Di Gregorio. Oggi mi sento di dire che il titolare è lui perché è il più forte.

Dopo una stagione del genere, impossibile non parlare di convocazione in Nazionale

Michele sogna la maglia dell’Italia perché significherebbe coronare un sogno, come quello di giocare in Serie A. È tra i papabili convocati di Roberto Mancini e ovviamente abbiamo in mente di andare al Mondiale tra quattro anni, anche se mi dispiace non sia stato convocato già a marzo. Lui ha giocato in tutte le categorie con una media di 30 partite stagionali facendo sempre il suo, però non è nel giro della Nazionale dall’Under-17.

Per Di Gregorio possiamo parlare di possibile salto di qualità, magari in una big? O un ritorno all’Inter

Il suo sogno è quello di tornare a giocare all’Inter, vedremo quello che succederà. Sarebbe bello perché significherebbe chiudere un cerchio partito undici anni fa. Ricordo che aveva 13-14 anni quando gli dissi quasi per scherzo: “Michi, noi dobbiamo tornare qui in nerazzurro con la fascia da capitano!”. In ogni caso ci sono ancora due anni di contratto con il Monza con possibilità anche di rinnovare. Bisogna ringraziare la proprietà che ha fatto investimenti che ti ha permesso di fare un campionato importante da neo-promossi. Per andare via da Monza o vai nelle prime sei squadre di Serie A oppure resti. Non è obbligato andare via ogni anno.

