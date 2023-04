Onana, l’Inter ha bisogno di te: campionato come Champions League

Dopo la grande prestazione in Champions League, che gli ha permesso di mantenere la porta inviolata per la sesta volta in nove partite, André Onana è chiamato a ritrovare il clean sheet anche in campionato. Già in occasione di Inter-Monza di domani.

IMBATTUTO – Con lo 0-2 di Benfica-Inter, André Onana si è dimostrato uno dei migliori portieri in Champions League. In testa alla classifica delle parate nella competizione, l’estremo difensore nerazzurro ha trovato il suo sesto personale clean sheet in nove partite giocate in Europa. Il terzo di fila, dopo le due gare contro il Porto agli ottavi di finale e quella contro il club di Lisbona nell’andata dei quarti di finale. Insomma, André Onana sa sempre farsi trovare pronto quando il livello si alza.

FORMA CAMPIONATO – Ora Onana deve portare la stessa forma della Champions League anche in campionato. Dove la musica è diversa. Da tempo – precisamente Inter-Lecce del 5 marzo – i nerazzurri non hanno chiuso una partita con la porta imbattuta. Ultimo il pareggio-beffa contro la Salernitana della scorsa settimana, dove proprio Onana è stato anche bersaglio di critiche forse un po’ ingiuste per la rocambolesca rete subita da Antonio Candreva. Critiche che il portiere ha già rimandato al mittente nella sfida contro il Benfica. E che dovrà continuare a fare anche domani in Inter-Monza.